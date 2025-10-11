0

Гендиректор PARI Медведь: «На поле спорта сложно поймать нужную аудиторию, букмекеры выжгли рынок»

Генеральный директор PARI Руслан Медведь рассказал, почему компания создала музыкальный фестиваль вместо участия в существующих спортивных мероприятиях. 

В августе в Нижнем Новгороде при поддержке БК PARI прошел музыкально-спортивный фестиваль «Пари Фест», в котором приняли участие более 100 артистов.

«На поле спорта уже сложно поймать нужную аудиторию: инвентарь «перегрет», букмекеры, честно сказать, выжгли рынок. А вот музыкальные фестивали – отличный магнит для брендов, которые целят в молодую аудиторию. При этом мы смотрели на интеграции в крупные фестивали и поняли, что проще сделать свой. Собрали команду, рискнули – и уже в первый год получилось очень успешно. За «Пари Фест» мы получили несколько значимых наград», – рассказал Медведь.

Репортаж с «ПариФеста»: OG Buda в джерси Головина против звезды киберспорта, Понкрашов выиграл первый трофей

Пирло – амбассадор «Фонбета», объявил Романо. Мощный ответ Роналдиньо и Winline

Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: «Чемпионат»
