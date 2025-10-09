Маркетинговый директор ЕЦУПИС Федянин: «Главное отличие цифровой карты от банковской в том, что около 30% всех операций по ней делаются у букмекеров»

Директор по маркетингу ЕЦУПИС Николай Федянин рассказал о популярных категориях расходов у пользователей цифровых карт.

«Главное отличие нашей карты от банковской в том, что около 30% всех операций по ней делаются у букмекеров, это пополнение баланса и вывод выигрышей. На классические покупки в оффлайн или Интернет-магазинах приходится 18% оборота. 27% оборота – это пополнение карты в банкоматах.

Топ-5 точек по обороту – это «Пятерочка», «Красное и Белое», Wildberries, Яндекс Такси и «Бристоль». Это логично, учитывая, что аудитория сервиса ЦУПИС – это в основном мужчины. Условно, зашел в «Пятерочку» купил продукты на ужин, заказал жене подарок в Wildberries, порадовал себя бутылочкой пива в «Красном и белом», – сказал Федянин.

