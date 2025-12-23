Глава Ассоциации юристов России: «Запуск игорной зоны в Республике Алтай обеспечит приток инвестиций, а в долгосрочной перспективе создаст новые рабочие места»

Глава Ассоциации юристов России Владимир Груздев рассказал, какой эффект для экономики принесет создание игорной зоны в Республике Алтай.

«Это решение носит прикладной экономический характер и нацелено на создание нового центра притяжения для определенного сегмента туристов.

Запуск игорной зоны позиционируется как инструмент регионального развития, который позволит раскрыть существующий туристско-рекреационный потенциал территории, обеспечит приток инвестиций в инфраструктуру и сервис, а в долгосрочной перспективе создаст новые рабочие места и увеличит налоговые поступления в бюджет.

Инициатива демонстрирует подход, при котором сохраняется баланс между строгим госконтролем над оборотом азартных игр и использованием этого регулирования как инструмента региональной политики», – заявил Груздев.

В России на сегодняшний день функционируют четыре игорные зоны: «Янтарная» (Калининградская область), «Красная Поляна» (Краснодарский край), «Сибирская монета» (Алтайский край) и «Приморье» (Приморский край). Также законодательством предусмотрена возможность организации игорной зоны в Республике Крым.