«Государство наконец признало лудоманию серьезной проблемой и начало действовать». Центр борьбы с лудоманией об обязательных выплатах выигрышей в БК на карту

В Центре борьбы с лудоманией прокомментировали законопроект, обязывающий букмекеров выплачивать все выигрыши на карту.

Данная поправка была принята Госдумой во 2-м и 3-м чтениях 18 декабря в рамках законопроекта о самоограничении от азартных игр. Россияне смогут устанавливать самозапрет на участие в азартных играх на срок от 12 месяцев, подача заявлений будет происходить через портал Госуслуг и в МФЦ.

Букмекеры будут обязаны выплачивать каждый выигрыш на карту, независимо от желания игрока. На данный момент все выигрыши в БК зачисляются на внутриигровой счет и сразу могут быть использованы для новых ставок.

«Госдума сделала важный шаг навстречу людям, столкнувшимся с лудоманией.

Для нашей организации это по-настоящему долгожданная новость. Закон о самоограничении в азартных играх — это не про запреты «сверху», а про поддержку, ответственность и шанс остановиться вовремя.

Что меняется и почему это важно:

Самозапрет на азартные игры. Человек сможет официально запретить себе делать ставки и посещать казино – через «Госуслуги» или МФЦ. Минимальный срок – один год, без возможности «передумать на эмоциях». Это критически важно: зависимость часто сильнее воли, и пауза дает шанс восстановить контроль.

Букмекеры обязаны отказать. Если человек включен в реестр самоограничения, ни одна легальная БК или казино не сможет принять у него ставку, пустить в зал или прислать рекламу. Ответственность перекладывается с зависимого на систему – так, как это и должно быть.

Деньги возвращаются, а не провоцируют. Все незавершенные ставки подлежат возврату. А главное – выигрыши больше не «висят» на игровом балансе: деньги автоматически перечисляются на банковскую карту. Это снижает главный триггер лудомании — мгновенное переигрывание выигрыша.

Мы ежедневно видим, как азарт разрушает семьи, доверие и будущее. Этот закон не решит проблему мгновенно, но он впервые системно защищает уязвимых людей, а не рынок.

Закон принят Госдумой и вступит в силу с 1 сентября 2026 года после одобрения Советом Федерации и президентом.

Для нас это знак: государство наконец признает лудоманию серьезной социальной проблемой и начинает действовать», – заявили в ЦБСЛ.

Центр борьбы с лудоманией (АНО ЦБСЛ) – первая некоммерческая организация в России, специализирующаяся на профилактике и помощи при зависимости от азартных игр.

