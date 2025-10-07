В Казахстане 9 футболистов уличили в ставках на спорт на общую сумму $200 тысяч

Генпрокуратура Казахстана сообщила о договорных матчах и случаях участия футболистов в ставках.

«Несмотря на запрет, установленный трудовыми договорами, футболисты и тренеры продолжали участвовать в букмекерских ставках. Так, в Актобе девять футболистов сделали ставки на общую сумму 110 млн тенге (более $200 тысяч), – говорится в сообщении ведомства.

В связи с этим в Казахстанской федерации футбола (КФФ) объявили о создании комитетов по аудиту, финансам и этике, а также о проведении 33 мероприятий для укрепления финансовой дисциплины.

