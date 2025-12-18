  • Спортс
  • Сергеев о выплатах выигрышей в БК на карту: «Маленькая поправка ломает весь легальный рынок. Рушится вся модель ЦУПИС, комиссии для платежей БК станут неподъемными»
Сергеев о выплатах выигрышей в БК на карту: «Маленькая поправка ломает весь легальный рынок. Рушится вся модель ЦУПИС, комиссии для платежей БК станут неподъемными»

Экс-управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев прокомментировал принятие законопроекта о самоограничении от азартных игр во 2-м и 3-м чтениях.

Согласно законопроекту, букмекеры будут обязаны выплачивать выигрыш при наступлении результата каждого заключенного пари. Таким образом, БК не смогут зачислять выигрыши на внутриигровой счет, так как закон будет требовать выводить их сразу на карту или кошелек игрока через ЦУПИС.

«Рушится вся модель ЦУПИС как Единого центра учета ставок. Рушится вся модель вводов/выводов у букмекеров. Просто падает все. Комиссии для платежей БК станут неподъемными. Вся логика пари/интерактивная ставка летит в мусор. Логика налогов сломана.

В общем, маленькая поправка в один абзац ломает весь легальный рынок, строительством которого занимались», – написал Сергеев в телеграме.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: телеграм-канал Дмитрия Сергеева
