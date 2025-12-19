0

«Мелбет» станет еще одним российским букмекером, на сайте которого можно купить лотереи

Букмекерская компания «Мелбет» займется распространением лотерейных билетов.

Юридическое лицо букмекера зарегистрировало еще один вид деятельности – «распространитель лотерейных билетов». Соответствующая запись появилась в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

В ближайшее время «Мелбет» может начать продавать лотереи на сайте и в приложении.

Продажу лотерей уже осуществляют 5 российских букмекеров – «Фонбет», «Лига Ставок», PARI, Winline и «Балтбет». В ноябре стало известно, что распространением лотерейных билетов также займется «Леон».

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Sportclan
Беттинг-индустрия
Букмекеры
Мелбет
Ставки на сегодня
Лотереи
Ставки на спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Беттинг-индустрии в любимой соцсети
Главные новости
В 10 раз сократились отчисления букмекеров в адрес Единой лиги ВТБ – с 39,4 до 3,6 млн рублей в 3-м квартале
сегодня, 10:17
Апелляционный суд отклонил решение АС Москвы по взысканию 702 тысяч рублей «Лиги Ставок»: «Выигрыш по отмененным ставкам нельзя взыскать с букмекера»
сегодня, 10:08
«Государство наконец признало лудоманию серьезной проблемой и начало действовать». Центр борьбы с лудоманией об обязательных выплатах выигрышей в БК на карту
сегодня, 08:48
«Каркас легального букмекерского бизнеса раздавлен. Дальше – неминуемое падение рынка и потеря операторов». Советник гендиректора «Фонбет» о выплатах выигрышей на карту
сегодня, 07:21
Сергеев о выплатах выигрышей в БК на карту: «Маленькая поправка ломает весь легальный рынок. Рушится вся модель ЦУПИС, комиссии для платежей БК станут неподъемными»
вчера, 12:05
Законопроект о самоограничении от азартных игр принят Госдумой во 2-м и 3-м чтениях. Самозапрет можно будет установить на Госуслугах и в МФЦ
вчера, 11:39
Глава Союза конькобежцев о финансировании: «К сожалению, конькобежный спорт не является популярным. Он не интересен спонсорам и букмекерам»
вчера, 09:23
«Сокращение коснется каждого проекта, от некоторых придется полностью отказаться». Кириленко о будущем российского баскетбола после снижения выплат от букмекеров в 40 раз
вчера, 08:13
Клубы РПЛ остались недовольны новым предложением Winline по беттинг-спонсорству. Букмекер хочет снизить сумму контракта более чем на 30% («Ведомости»)
вчера, 07:43
Антон Ильин: «Выход «Бет-М» на рынок – событие года в беттинге. Компания решила не мелочиться и привлекла в качестве амбассадора Сергея Бестова – филигранный ход»
17 декабря, 14:00
Ко всем новостям
Последние новости
Polymarket забанили в Румынии из-за роста ставок на местные президентские выборы
2 ноября, 18:15
Николай Оганезов поддержал просьбу спортивных чиновников не повышать налог для букмекеров: «Беттинг-компании – ключевой и самый надежный спонсор российского спорта»
1 ноября, 16:39
Слушание по делу Чонси Биллапса назначено на 24 ноября, Терри Розир предстанет перед судом 8 декабря
25 октября, 07:25
«Нам невыгодно, чтобы игрок сливал последнее и уходил». Гендиректор PARI о самоограничении от ставок
12 октября, 12:21
В Финляндии футболиста арестовали после игры, где он забил 7 голов. Бразильца из пятой лиги подозревают в организации договорных матчей
11 октября, 16:13
Гендиректор PARI Медведь: «На поле спорта сложно поймать нужную аудиторию, букмекеры выжгли рынок»
11 октября, 12:35
Маркетинговый директор ЕЦУПИС Федянин: «Главное отличие цифровой карты от банковской в том, что около 30% всех операций по ней делаются у букмекеров»
9 октября, 09:07
Пирло стал амбассадором букмекера «Фонбет» (Фабрицио Романо)
9 октября, 08:30Фото
Директор департамента управления брендом BetBoom: «В ближайших планах – капсульные коллаборации с художниками и digital-креаторами»
7 октября, 12:53
В Казахстане 9 футболистов уличили в ставках на спорт на общую сумму $200 тысяч
7 октября, 07:22