«Мелбет» станет еще одним российским букмекером, на сайте которого можно купить лотереи

Букмекерская компания «Мелбет» займется распространением лотерейных билетов.

Юридическое лицо букмекера зарегистрировало еще один вид деятельности – «распространитель лотерейных билетов». Соответствующая запись появилась в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

В ближайшее время «Мелбет» может начать продавать лотереи на сайте и в приложении.

Продажу лотерей уже осуществляют 5 российских букмекеров – «Фонбет», «Лига Ставок», PARI, Winline и «Балтбет». В ноябре стало известно, что распространением лотерейных билетов также займется «Леон».