БЕТСИТИ объявил о продлении титульного партнерства с Fight Nights
Букмекерская компания БЕТСИТИ и промоушен Fight Nights продлили титульное партнерство.
Нейминг букмекера останется на турнирах по правилам смешанных единоборств, бокса и кикбоксинга.
Букмекер анонсировал розыгрыш 1 миллиона долларов в семи весовых категориях в рамках специального Гран-при. Также планируется проведение турнира по боям среди медиафутболистов.
«2025 год стал годом креативных идея для всей индустрии смешанных единоборств. И в первую очередь это произошло благодаря креативу и слаженной работе Fight Nights и БЕТСИТИ. Мы объединили усилия и вывели индустрию на новый уровень.
Уверен, что 2026-й станет годом новых идей, которые никого не оставят равнодушными», – заявил президент промоушена Камил Гаджиев.
