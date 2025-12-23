0

БЕТСИТИ объявил о продлении титульного партнерства с Fight Nights

Букмекерская компания БЕТСИТИ и промоушен Fight Nights продлили титульное партнерство.

Нейминг букмекера останется на турнирах по правилам смешанных единоборств, бокса и кикбоксинга.

Букмекер анонсировал розыгрыш 1 миллиона долларов в семи весовых категориях в рамках специального Гран-при. Также планируется проведение турнира по боям среди медиафутболистов.

«2025 год стал годом креативных идея для всей индустрии смешанных единоборств. И в первую очередь это произошло благодаря креативу и слаженной работе Fight Nights и БЕТСИТИ. Мы объединили усилия и вывели индустрию на новый уровень.

Уверен, что 2026-й станет годом новых идей, которые никого не оставят равнодушными», – заявил президент промоушена Камил Гаджиев.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Ставки на сегодня
БЕТСИТИ
Ставки на спорт
logoAMC Fight Nights
logoКамил Гаджиев
Букмекеры
Беттинг-индустрия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Беттинг-индустрии в любимой соцсети
Главные новости
«РФС, что же вы не вызываете руководство «Пари НН» и «Челябинска»?» Экс-агент Лунева заявил, что Кирилл Боженов выходил на поле под препаратами от лудомании
вчера, 12:59
«Мелбет» станет еще одним российским букмекером, на сайте которого можно купить лотереи
19 декабря, 11:33
В 10 раз сократились отчисления букмекеров в адрес Единой лиги ВТБ – с 39,4 до 3,6 млн рублей в 3-м квартале
19 декабря, 10:17
Апелляционный суд отклонил решение АС Москвы по взысканию 702 тысяч рублей «Лиги Ставок»: «Выигрыш по отмененным ставкам нельзя взыскать с букмекера»
19 декабря, 10:08
«Государство наконец признало лудоманию серьезной проблемой и начало действовать». Центр борьбы с лудоманией об обязательных выплатах выигрышей в БК на карту
19 декабря, 08:48
«Каркас легального букмекерского бизнеса раздавлен. Дальше – неминуемое падение рынка и потеря операторов». Советник гендиректора «Фонбет» о выплатах выигрышей на карту
19 декабря, 07:21
Сергеев о выплатах выигрышей в БК на карту: «Маленькая поправка ломает весь легальный рынок. Рушится вся модель ЦУПИС, комиссии для платежей БК станут неподъемными»
18 декабря, 12:05
Законопроект о самоограничении от азартных игр принят Госдумой во 2-м и 3-м чтениях. Самозапрет можно будет установить на Госуслугах и в МФЦ
18 декабря, 11:39
Глава Союза конькобежцев о финансировании: «К сожалению, конькобежный спорт не является популярным. Он не интересен спонсорам и букмекерам»
18 декабря, 09:23
«Сокращение коснется каждого проекта, от некоторых придется полностью отказаться». Кириленко о будущем российского баскетбола после снижения выплат от букмекеров в 40 раз
18 декабря, 08:13
Ко всем новостям
Последние новости
Polymarket забанили в Румынии из-за роста ставок на местные президентские выборы
2 ноября, 18:15
Николай Оганезов поддержал просьбу спортивных чиновников не повышать налог для букмекеров: «Беттинг-компании – ключевой и самый надежный спонсор российского спорта»
1 ноября, 16:39
Слушание по делу Чонси Биллапса назначено на 24 ноября, Терри Розир предстанет перед судом 8 декабря
25 октября, 07:25
«Нам невыгодно, чтобы игрок сливал последнее и уходил». Гендиректор PARI о самоограничении от ставок
12 октября, 12:21
В Финляндии футболиста арестовали после игры, где он забил 7 голов. Бразильца из пятой лиги подозревают в организации договорных матчей
11 октября, 16:13
Гендиректор PARI Медведь: «На поле спорта сложно поймать нужную аудиторию, букмекеры выжгли рынок»
11 октября, 12:35
Маркетинговый директор ЕЦУПИС Федянин: «Главное отличие цифровой карты от банковской в том, что около 30% всех операций по ней делаются у букмекеров»
9 октября, 09:07
Пирло стал амбассадором букмекера «Фонбет» (Фабрицио Романо)
9 октября, 08:30Фото
Директор департамента управления брендом BetBoom: «В ближайших планах – капсульные коллаборации с художниками и digital-креаторами»
7 октября, 12:53
В Казахстане 9 футболистов уличили в ставках на спорт на общую сумму $200 тысяч
7 октября, 07:22