  • Законопроект о самоограничении от азартных игр принят Госдумой во 2-м и 3-м чтениях. Самозапрет можно будет установить на Госуслугах и в МФЦ
Законопроект о самоограничении от азартных игр принят Госдумой во 2-м и 3-м чтениях. Самозапрет можно будет установить на Госуслугах и в МФЦ

Госдума приняла во 2-м и 3-м чтениях законопроект о самоограничении от азартных игр.

Россияне смогут устанавливать самозапрет на участие в азартных играх на срок от 12 месяцев. Подача заявлений будет происходить через портал Госуслуг и в МФЦ, отозвать самозапрет не получится.

Кроме того, запрещается рассылка рекламных сообщений игрокам, включенным в список самоисключенных.

Букмекеры также будут обязаны выплачивать выигрыш при наступлении результата каждого заключенного пари. Таким образом, БК не смогут зачислять выигрыши на внутриигровой счет, так как закон будет требовать выводить их сразу на карту или кошелек игрока через ЦУПИС.

