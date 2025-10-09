Пирло стал амбассадором букмекера «Фонбет» (Фабрицио Романо)

БК «Фонбет» подписал контракт с Андреа Пирло.

Новость о сотрудничестве экс-полузащитника сборной Италии с букмекером появилась на официальной странице Фабрицио Романо в соцсети X. К посту была прикреплена фотография Пирло в джерси с логотипом «Фонбет».

Скриншот: соцсети Фабрицио Романо.

Как стало известно Ставкам на Спортсе’’, сегодня о сделке объявят официально.

