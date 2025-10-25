0

Слушание по делу Чонси Биллапса назначено на 24 ноября, Терри Розир предстанет перед судом 8 декабря

Официальное разбирательство по делам Чонси Биллапса и Терри Розира начнется в конце ноября.

Вчера тренер и игрок были освобождены из-под стражи под залог после обвинений, связанных со ставками и организацией покерных игр. Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания, слушание по делу Биллапса состоится 24 ноября, Розир предстанет перед федеральным судом 8 декабря. 

Ожидается, что дело не ограничится данными судебными заседаниями, а расследование продлится от 6 до 12 месяцев.

Арестованы тренер и игрок НБА: Биллапс был приманкой ради мафии, Розир симулировал для ставок. Как накажут?

Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: соцсеть X
