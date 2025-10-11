В Финляндии футболиста арестовали после игры, где он забил 7 голов. Его подозревают в организации договорных матчей

Игрок клуба «Финнкурд» из пятого дивизиона Финляндии оказался в центре скандала.

34‑летнего Джонатана Геррейро арестовали сразу после игры против «ЭспаРенат» (8:1), где он забил 7 голов. Бразильца подозревают в организации договорных матчей с целью получения выгоды от ставок, сообщает Globo.

Сразу после финального свистка все выходы со стадиона были заблокированы. На поле вышли около 20 сотрудников местной полиции, многие из них были в штатском. Игроков «Финнкурда» построили для проверки документов, при этом футболистам «ЭспаРенат» разрешили уйти.

Помимо Геррейро, были задержаны еще два бразильских футболиста, их имена не раскрываются. У них забрали телефоны для проверки, но позднее отпустили.

Расследование не ограничивается этим матчем. «Финнкурд» находится под следствием уже как минимум три года.

Геррейро выполнял в клубе несколько функций – игрок стартового состава, капитан, а около трех недель назад он стал и тренером команды.

