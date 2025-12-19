  • Спортс
Апелляционный суд отклонил решение АС Москвы по взысканию 702 тысяч рублей «Лиги Ставок»: «Выигрыш по отмененным ставкам нельзя взыскать с букмекера»

Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда Москвы и отказал во взыскании 702,9 тыс. рублей с букмекерской компании «Лига ставок».

По данным Sportclan, иск подал индивидуальный предприниматель, который получил право требования выигрыша по договору цессии. Изначально ставки размещал игрок Ивонинский А. И., однако букмекер признал пари недействительными из-за нарушений правил приема ставок – в частности, из-за групповых и повторных пари. Аккаунт игрока был заблокирован, а выплата выигрыша не была произведена.

В рамках спора право требования предполагаемого выигрыша пытались передать по цепочке цессий. Сначала Ивонинский А. И. уступил его Коняеву С. В., затем Коняев С. В. переуступил это право Микитюку А. В., который и обратился в суд. Апелляционная инстанция указала: если выигрыш юридически не возник, то и предмета для уступки не существует.

Суд первой инстанции иск удовлетворил, однако апелляционный суд пришел к противоположному выводу. По позиции суда, право на выигрыш возникает только при соблюдении правил букмекера. Если пари отменены, требование о выплате выигрыша не появляется, а значит, взыскать деньги с букмекерской компании нельзя.

Дополнительно суд отметил, что выигрыши по интерактивным ставкам выплачиваются только конкретному игроку и только на его счет в Едином ЦУПИС. В результате апелляция отменила решение первой инстанции и отказала в удовлетворении иска в полном объеме.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Sportclan
