В 10 раз сократились отчисления букмекеров в адрес Единой лиги ВТБ – с 39,4 до 3,6 млн рублей в 3-м квартале

Единая лига ВТБ отчиталась о сумме целевых отчислений, полученных от букмекеров за 3-й квартал 2025 года.

Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) перечислил лиге 3,6 миллиона рублей отчислений за июль, август и сентябрь. По сравнению со вторым кварталом отчисления сократились более чем в 10 раз – тогда Единая лига ВТБ получила от ЕРАИ 39,4 миллиона рублей.

За третий квартал 2024 года Единая лига ВТБ получила 132,2 млн в качестве отчислений от букмекеров – сумма скоратилась более чем в 35 раз.

70% отчислений за третий квартал пойдут на финансирование мероприятий по развитию профессионального спорта, оставшиеся 30% - на развитие детско-юношеского спорта.