0

Polymarket забанили в Румынии из-за роста ставок на местные президентские выборы

Национальное управление по азартным играм Румынии (ONJN) запретила биржу прогнозов Polymarket.

Решение принято после рассмотрения деятельности платформы во время недавних выборов. Регулятор утверждает, что Polymarket обработал более 600 млн долларов в ставках на президентскую кампанию и выборы мэра Бухареста.

Несмотря на то, что Polymarket позиционирует себя как биржа прогнозов, Румыния добавила платформу в черный список запрещенных сайтов азартных игр. 

По мнению румынских чиновников, Polymarket позволяет пользователям заключать пари на будущие события и взимает комиссию без местной лицензии.

Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: SBC News
