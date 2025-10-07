Директор департамента управления брендом BetBoom: «В ближайших планах – капсульные коллаборации с художниками и digital-креаторами»

Букмекерская компания BetBoom объявила о запуске официального интернет-магазина BetBoom Store, в котором представлен мерч в рамках коллаборации с такими брендами, как OMANKO, La Routine, ADED и многими другими.

«Это единая площадка, где собраны все коллекции спортивного и киберспортивного мерча бренда. Наша цель – объединить все в одном пространстве, сделать продукцию доступной, узнаваемой и соответствующей современным стандартам качества. Мы рассчитываем, что BetBoom Store станет удобной точкой взаимодействия с аудиторией, которая ценит функциональный дизайн, комфорт и внимание к деталям.

Реализация проекта – результат совместной работы дизайнерской и продуктовой команд. Мы адаптировали фирменные элементы под актуальные форматы уличной и спортивной моды, уделяя особое внимание материалам и качеству исполнения.

В ближайших планах – капсульные коллаборации с художниками и digital-креаторами, чьи идеи близки нашему визуальному коду. Такие проекты позволят развивать направление на стыке спорта, киберспорта и городской эстетики», – рассказал Ставкам на Спортсе’’ директор департамента управления брендом BetBoom Тимур Расулов.