0

Директор департамента управления брендом BetBoom: «В ближайших планах – капсульные коллаборации с художниками и digital-креаторами»

Букмекерская компания BetBoom объявила о запуске официального интернет-магазина BetBoom Store, в котором представлен мерч в рамках коллаборации с такими брендами, как OMANKO, La Routine, ADED и многими другими. 

«Это единая площадка, где собраны все коллекции спортивного и киберспортивного мерча бренда. Наша цель – объединить все в одном пространстве, сделать продукцию доступной, узнаваемой и соответствующей современным стандартам качества. Мы рассчитываем, что BetBoom Store станет удобной точкой взаимодействия с аудиторией, которая ценит функциональный дизайн, комфорт и внимание к деталям.

Реализация проекта – результат совместной работы дизайнерской и продуктовой команд. Мы адаптировали фирменные элементы  под актуальные форматы уличной и спортивной моды, уделяя особое внимание материалам и качеству исполнения.

В ближайших планах – капсульные коллаборации с художниками и digital-креаторами, чьи идеи близки нашему визуальному коду. Такие проекты позволят развивать направление на стыке спорта, киберспорта и городской эстетики», – рассказал Ставкам на Спортсе’’ директор департамента управления брендом BetBoom Тимур Расулов.

Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Пресс-служба BetBoom
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Беттинг-индустрии в любимой соцсети
Главные новости
РФС открыл новое дело против Писарского. Нападающего подозревают в двух ставках в 2020 году, когда он играл за «Иртыш»
14сегодня, 11:40
Депутат Госдумы Бурлаков: «Если гражданин не продлевает самоограничение спустя 12 месяцев, оно автоматически снимается»
сегодня, 09:27
Николай Оганезов: «Ни одна букмекерская компания не заинтересована в зависимых и проблемных игроках»
сегодня, 08:36
Оганезов о самозапрете на азартные игры: «Нелегальные операторы ждут резкого роста своей аудитории, передумавшие игроки смогут обратиться только к ним»
сегодня, 07:57
Правительство одобрило поправки к законопроекту о самоограничении. Запрет через Госуслуги, срок – не менее 12 месяцев
сегодня, 07:17
Алексей Грачев: «Наделение ЕРАИ полномочиями по выявлению нелегальных БК позволило бы сократить сроки принятия решений с недели до одного-двух дней»
3 октября, 14:39
Менеджер по работе с блогерами PARI: «Общие выплаты онлайн-казино российским блогерам – от 35 до 45 млн долларов в месяц»
3 октября, 11:01
Доцент Финансового университета Селютина о новых налогах для БК: «Есть риск сокращения финансирования спортивных мероприятий и поддержки клубов и федераций»
3 октября, 08:31
Российские блогеры получают до 30 млрд рублей в год за рекламу нелегальных онлайн-казино («Известия»)
273 октября, 08:05
В «Фонбет» опровергли покупку бизнес-центра «Stone Курская» в центре Москвы: «Занимаемся сугубо букмекерской деятельностью»
12 октября, 14:14
Ко всем новостям
Последние новости
В Казахстане 9 футболистов уличили в ставках на спорт на общую сумму $200 тысяч
сегодня, 07:22
«Выиграл машину для себя и дочки»: FONBET и КХЛ разыграли первую Niva Legend
3 октября, 11:45Промо
Игрок «Лиги Ставок» составил экспресс из 9 матчей и превратил 500 рублей в 2 591 530 рублей
2 октября, 16:47Промо
«Лига Добра» приняла участие в «Добром забеге Совкомбанк»
30 сентября, 05:45Промо
Лига Добра: От Эвереста до Северного полюса
29 сентября, 13:28Промо
Новая спортивная точка на карте от Лиги Ставок
29 сентября, 10:36Промо
В Нидерландах все легальные казино используют манипуляции. Игроков вынуждают тратить больше времени и денег (Behavioural Insights)
128 сентября, 15:30
«Лига Ставок» выплатила 364 млн рублей в рамках акции «Новый Джекпот»: 113 новых миллионеров
26 сентября, 11:12Промо
«Самое важное – чтобы организаторы понимали, как могут помочь букмекеру более эффективно вовлекать аудиторию» – Директор по маркетингу BetBoom Михаил Артемьев
25 сентября, 10:57Промо
Сергей Игнашевич: «В БЕТСИТИ видят в спортсменах не только «лицо», а личность с уникальным опытом и характером»
24 сентября, 14:51Промо