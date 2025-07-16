«Пари НН» и Боженов расторгли контракт. РФС проверял возможные ставки защитника полгода назад
«Пари НН» объявил об уходе защитника Кирилла Боженова.
Стороны расторгли контракт по соглашению сторон. Договор 24-летнего игрока с нижегородцами был рассчитан до 30 июня 2026 года.
Боженов выступал за «Пари НН» с 2023 года, проведя в общей сложности 24 матча, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.
В декабре 2024 года РФС проверял возможные ставки Боженова, направив запросы в букмекерские конторы.
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Пари НН»
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