Кабмин одобрил законопроект о создании шестой легальной игорной зоны в России – в Республике Алтай

На территории Республики Алтай появится игорная зона.

По данным «Известий», 22 декабря такой законопроект Минфина одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Сообщалось, что новая игорная зона в Республике Алтай сможет ежегодно приносить в бюджет от 80 до 120 млн рублей в качестве налогов.

В России на сегодняшний день функционируют четыре игорные зоны: «Янтарная» (Калининградская область), «Красная Поляна» (Краснодарский край), «Сибирская монета» (Алтайский край) и «Приморье» (Приморский край). Также законодательством предусмотрена возможность организации игорной зоны в Республике Крым.