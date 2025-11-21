Главный прокурор Стамбула анонсировал «новую операцию» по ставочному скандалу в Турции. Расследование может затронуть тренеров, боссов команд и комментаторов

В Турции продолжается масштабное расследование дела о нелегальных ставках.

Ранее Турецкая федерация футбола отстранила более 1000 футболистов разных дивизионов страны за ставки. 27 из них выступают за клубы Суперлиги, в том числе за «Бешикташ» и «Галатасарай».

17 судей и два президента футбольных клубов были арестованы по делу о незаконных ставках и договорных матчах, а 149 арбитров отстранили за ставки.

По словам главного прокурора Стамбула Акина Гюрлека, полномасштабное уголовное расследование будет продолжено. Возможны аресты тренеров, комментаторов и руководителей футбольных команд.

«В ближайшие дни мы можем провести новую операцию. Мы хотим полностью очистить наш футбол.

Кто бы ни был замешан в мошенничестве, мы выйдем на них. В расследовании фигурируют президенты клубов и руководители.

Возможны связи между президентами и судьями, тренерами и комментаторами. Мы проверим все», – заявил Гюрлек на брифинге перед журналистами в Стамбуле.

Керимов об отстранении 1000+ игроков в Турции за ставки: «Печальная история для турецкого футбола. Очевидно, что федерация пытается очистить чемпионат»

1000 игроков и 149 судей отстранены из-за ставок! Дикий скандал в Турции