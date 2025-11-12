Керимов об отстранении 1000+ игроков в Турции за ставки: «Печальная история для турецкого футбола. Очевидно, что федерация пытается очистить чемпионат»

Эльвин Керимов прокомментировал ставочный скандал в Турции.

Более 1000 футболистов разных дивизионов страны отстранены за ставки. 27 из них выступают за клубы Суперлиги, в том числе за «Бешикташ» и «Галатасарай».

Ранее в Турции арестовали 17 судей и двух президентов футбольных клубов по делу о незаконных ставках и договорных матчах, а 149 арбитров отстранили за ставки.

«В целом история очень печальная для турецкого футбола. Масштаб – катастрофический. Конечно, хорошо, что такие дела расследуются.

Очевидно, что Федерация турецкого футбола пытается очистить чемпионат. Не первая подобная попытка. В начале 10-х годов была история, связанная с договорными матчами. Тогда задержали более 100 человек по ходу расследования.

Сейчас уже задержан Мурат Озкайя – президент клуба «Эюпспор». Это команда-сенсация прошлого сезона – еще недавно ее тренировал Арда Туран», – рассказал комментатор Okko Керимов Ставкам на Спортсе’’.

Защитник сборной Турции Эльмали, вратарь «Бешикташа» Дестаноглу и еще 25 игроков турецкой Суперлиги отстранены от футбола из-за ставок

1000 игроков и 149 судей отстранены из-за ставок! Дикий скандал в Турции