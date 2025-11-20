0

Инициативу об ускоренной блокировке сайтов нелегальных букмекеров могут внести в Госдуму до конца года

ЕРАИ может получить полномочия по ускоренной блокировке сайтов нелегальных азартных игр.

Генеральный директор Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ) Алексей Грачев на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту 19 ноября представил три инициативы по борьбе с нелегальными организаторами азартных игр:

  • сокращение сроков блокировки сайтов нелегальных БК;

  • внедрение новых инструментов блокировки финансовых потоков;

  • расширение объема сведений, получаемых ЕРАИ в целях предотвращения манипулирования спортивными соревнованиями.

Комитет поддержал инициативы ЕРАИ. Ожидается, что соответствующие предложения могут быть внесены в Госдуму до конца декабря. Предварительно инициативы должны быть доработаны совместно с профильными комитетами.

Букмекеры добились смягчения нового налога. Похоже, заплатят на 50 млрд меньше

Новые налоги для беттинг-компаний – как это скажется на вас? Опрос для работников индустрии499 голосов
Нервничаю, меня могут уволить / рискую потерять в зарплатеДеян Станкович
Подумываю уходить, тут явно станет меньше денегВалерий Карпин
Не переживаю, меня не коснетсякоты
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: ЕРАИ
ЕРАИ
Алексей Грачев
Законы
Ставки на спорт
Ставки на сегодня
Беттинг-индустрия
Государственная дума
Букмекеры
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Беттинг-индустрии в любимой соцсети
Главные новости
NCAA продлила запрет на участие студентов в ставках на спорт
вчера, 15:45
Букмекер William Hill прекратит работу в 13 странах. Бывший беттинг-партнер «Челси», «Тоттенхэма» и «Эвертона» покинет рынки в декабре
22 ноября, 15:30
Главный прокурор Стамбула анонсировал «новую операцию» по ставочному скандалу в Турции. Расследование может затронуть тренеров, боссов команд и комментаторов
21 ноября, 13:32
45% посетителей казино в России – женщины. Игорные зоны заплатили 1,5 млрд рублей налогов за первое полугодие
21 ноября, 13:05
«Люди с игровой зависимостью готовы идти на риск даже в долг». Член Совфеда Деньгин – о запрете на ставки с кредиток
21 ноября, 11:14
Депутат Кирьянов: «63% нелегальных онлайн-казино работают на площадке Украины. Деньги, которые наши люди там тратят, идут в том числе на поддержку противодействия России»
21 ноября, 08:19
Олег Давыдов: «Надеемся, что в ближайшее время не будет новых потрясений. Появление «моратория» на законы в сфере азартных игр выглядело бы логично»
20 ноября, 14:41
Директор по развитию СБК Савраева: «Букмекеры с одной стороны обеспечивают спорт, а с другой – развивают его через цифровизацию»
20 ноября, 13:55
В Госдуме предложили создать сайт о вреде азартных игр с методами самодиагностики зависимости
20 ноября, 12:44
Госдума приняла в третьем чтении новые налоги для букмекеров: 7% от GGR и 25% – от прибыли. БК заплатят в 60 раз больше налогов в 2026-м
20 ноября, 11:57
Ко всем новостям
Последние новости
Polymarket забанили в Румынии из-за роста ставок на местные президентские выборы
2 ноября, 18:15
Николай Оганезов поддержал просьбу спортивных чиновников не повышать налог для букмекеров: «Беттинг-компании – ключевой и самый надежный спонсор российского спорта»
1 ноября, 16:39
Слушание по делу Чонси Биллапса назначено на 24 ноября, Терри Розир предстанет перед судом 8 декабря
25 октября, 07:25
«Нам невыгодно, чтобы игрок сливал последнее и уходил». Гендиректор PARI о самоограничении от ставок
12 октября, 12:21
В Финляндии футболиста арестовали после игры, где он забил 7 голов. Бразильца из пятой лиги подозревают в организации договорных матчей
11 октября, 16:13
Гендиректор PARI Медведь: «На поле спорта сложно поймать нужную аудиторию, букмекеры выжгли рынок»
11 октября, 12:35
Маркетинговый директор ЕЦУПИС Федянин: «Главное отличие цифровой карты от банковской в том, что около 30% всех операций по ней делаются у букмекеров»
9 октября, 09:07
Пирло стал амбассадором букмекера «Фонбет» (Фабрицио Романо)
9 октября, 08:30Фото
Директор департамента управления брендом BetBoom: «В ближайших планах – капсульные коллаборации с художниками и digital-креаторами»
7 октября, 12:53
В Казахстане 9 футболистов уличили в ставках на спорт на общую сумму $200 тысяч
7 октября, 07:22