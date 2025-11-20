Инициативу об ускоренной блокировке сайтов нелегальных букмекеров могут внести в Госдуму до конца года

ЕРАИ может получить полномочия по ускоренной блокировке сайтов нелегальных азартных игр.

Генеральный директор Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ) Алексей Грачев на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту 19 ноября представил три инициативы по борьбе с нелегальными организаторами азартных игр:

сокращение сроков блокировки сайтов нелегальных БК;

внедрение новых инструментов блокировки финансовых потоков;

расширение объема сведений, получаемых ЕРАИ в целях предотвращения манипулирования спортивными соревнованиями.

Комитет поддержал инициативы ЕРАИ. Ожидается, что соответствующие предложения могут быть внесены в Госдуму до конца декабря. Предварительно инициативы должны быть доработаны совместно с профильными комитетами.

