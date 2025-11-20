Олег Давыдов: «Надеемся, что в ближайшее время не будет новых потрясений. Появление «моратория» на законы в сфере азартных игр выглядело бы логично»

Исполнительный директор Первой СРО Букмекеров Олег Давыдов прокомментировал принятие новых налогов для букмекеров в третьем чтении Госдумы.

Для букмекеров вводят два новых налога: 7% на GGR (разница между внесенными депозитами и выплаченными выигрышами) и 25% на прибыль.

Напомним, ко второму чтению налог в размере 5% от оборота был заменен на 7% от GGR.

«Прежде всего хорошо, что голосование в оставшихся чтениях прошло без неприятных сюрпризов, и законопроект принят в компромиссной редакции. Как уже говорил, это решение позволит хотя бы сохранить рынок букмекеров, значение которого для спорта в России невозможно переоценить.

Уверен, что общественный резонанс сыграл роль, и тут важно, что отрасль выступила консолидировано, не просто с критикой инициативы, а с конкретными аргументированными предложениями, подкрепленными цифрами, которые были в итоге услышаны. Разумеется, и реакция спортивного сообщества сыграла значительную роль.

Сейчас трудно сказать, что конкретно изменится, но точно изменится. Рынок ждет тотальная оптимизация. Нагрузку хоть и смягчили, но она остается очень и очень серьезной. Надеемся, что букмекеры смогут сохранить большинство спонсорских проектов и особенно благотворительных программ.

Хотелось бы надеяться, что в ближайшее время рынок не ждут новые потрясения. Учитывая, как сильно изменились условия, то, что к ним нужно адаптироваться, появление некоего моратория на законотворческую деятельность в сфере азартных игр выглядело бы логично», – рассказал Давыдов Ставкам на Спортсе’’.

Ожидается, что букмекеры в 2026 году заплатят в 60 раз больше налогов, чем в 2025-м.

Букмекеры добились смягчения нового налога. Похоже, заплатят на 50 млрд меньше

Как устроена экономика букмекеров и что изменится после новых налогов? Очень коротко