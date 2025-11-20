0

В Госдуме предложили создать сайт о вреде азартных игр с методами самодиагностики зависимости

В России может появиться специальный сайт о вреде азартных игр.

Письмо с соответствующим предложением министру финансов Антону Силуанову направила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

«Представляется целесообразным создать в России информационный ресурс, который бы содержал материалы об опасности азартных игр, методы самодиагностики зависимости, информационные буклеты для распространения, развенчание мифов, связанных с безопасностью азартных игр, а также контакты организаций, предоставляющих помощь в борьбе с игровой зависимостью», – говорится в письме.

Также Лантратова предложила ввести требования об обязательном сопровождении рекламы азартных игр указанием телефона горячей линии помощи лудоманам и ссылкой на данный информационной ресурс.

В октябре 2024 года Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) объявил о запуске проекта «СтопИгра» для помощи лудоманам. Сайт по-прежнему доступен с ограниченными функциями.

Новые налоги для беттинг-компаний – как это скажется на вас? Опрос для работников индустрии499 голосов
Нервничаю, меня могут уволить / рискую потерять в зарплате
Подумываю уходить, тут явно станет меньше денег
Не переживаю, меня не коснется
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «РИА Новости»
