В Госдуме предложили создать сайт о вреде азартных игр с методами самодиагностики зависимости

В России может появиться специальный сайт о вреде азартных игр.

Письмо с соответствующим предложением министру финансов Антону Силуанову направила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

«Представляется целесообразным создать в России информационный ресурс, который бы содержал материалы об опасности азартных игр, методы самодиагностики зависимости, информационные буклеты для распространения, развенчание мифов, связанных с безопасностью азартных игр, а также контакты организаций, предоставляющих помощь в борьбе с игровой зависимостью», – говорится в письме.

Также Лантратова предложила ввести требования об обязательном сопровождении рекламы азартных игр указанием телефона горячей линии помощи лудоманам и ссылкой на данный информационной ресурс.

В октябре 2024 года Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) объявил о запуске проекта «СтопИгра» для помощи лудоманам. Сайт по-прежнему доступен с ограниченными функциями.

