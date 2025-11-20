Около 60% ставок в России совершается на заемные деньги, до 30% – с кредитных карт («Известия»)

Большая часть ставок в букмекерских компаниях совершается на заемные деньги.

По данным «Известий» со ссылкой на независимого эксперта Андрея Бархоту, около 60% ставок в России делается с заемных денег. На долю кредитных карт приходится от 15% до 30% от всех ставок.

Эксперт считает, что в случае принятия законопроекта о запрете на ставки с использованием кредитных карт расходы населения на игру за счет заемных денег уменьшатся на 20-30%.

В 2024 году россияне потратили на ставки суммарно 1,7 триллиона рублей.

