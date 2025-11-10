В Турции арестовали 17 судей и двух президентов футбольных клубов. Ранее 149 арбитров отстранили за ставки

17 футбольных судей арестованы в Турции.

В рамках расследования дела о договорных матчах и нелегальных ставках турецкая прокуратура выдала ордера на арест 21 человека, в том числе 17 судей и двух президентов футбольных клубов. Одновременные рейды прошли в 12 городах, включая Стамбул.

Ранее Турецкая футбольная федерация (TFF) провела внутреннее расследование, которое показало, что 65% действующих футбольных судей в стране имеют аккаунты в букмекерских компаниях. Из них четверть (152 арбитра) активно делают ставки на спорт.

По результатам расследования 149 судей были отстранены на срок от 8 до 12 месяцев. Один из отстраненных арбитров сделал 18 227 ставок, а 42 судьи поставили как минимум на 1000 футбольных матчей каждый.

Согласно правилам ФИФА и УЕФА, футбольным судьям запрещено делать ставки на любые виды спорта.

