4,6 тысячи клиентов PARI воспользовались функцией пожизненного самоисключения от ставок

В PARI рассказали о работе функции ответственной игры в 2024 году.

Согласно данным из отчета об устойчивом развитии PARI, функцией пожизненного самоисключения от ставок воспользовались 4 608 игроков – 0,35% от активной клиентской базы букмекера.

16 607 бетторов установили различные лимиты на депозиты (в день, в неделю, в месяц), а 3 891 клиент поставил лимит на время сессий.

«Забота о здоровой игровой среде – наш приоритет и часть социальной ответственности PARI.

Безопасность игроков – не просто тренд, а основа устойчивого развития индустрии. Мы убеждены: беттинг должен оставаться формой развлечения, а не источником дохода.

Служба поддержки клиентов с особым вниманием работает с запросами по теме игровой зависимости и перенаправляет их на сайт проекта СТОП ИГРА (stopigra.ru) и в профильные службы психологической поддержки», – говорится в отчете букмекера.