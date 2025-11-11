Защитник сборной Турции Эльмали, вратарь «Бешикташа» Дестаноглу и еще 25 игроков турецкой Суперлиги отстранены от футбола из-за ставок
Стали известны имена отстраненных за ставки игроков турецкой Суперлиги.
10 ноября стало известно, что более 1000 футболистов разных дивизионов Турции отстранены за ставки. 27 из них выступают за клубы Суперлиги.
В список отстраненных попали защитник «Галатасарая» и сборной Турции Эврен Эльмали, вратарь «Бешикташа» Эрсин Дестаноглу, а также его одноклубник, экс-игрок сборной Турции Неджип Уйсал.
Полный список игроков Суперлиги, отстраненных за ставки:
«Бешикташ»: Эрсин Дестаноглу, Неджип Уйсал.
«Аланьяспор»: Иззет Челик, Энес Кескин, Юсуф Оздемир, Бедирхан Озьюрт.
«Ризеспор»: Эфе Доган, Фуркан Орак.
«Галатасарай»: Метехан Балтаджи, Эврен Эльмали.
«Газиантеп»: Мухаммет Таха Гюнеш, Назым Сангаре.
«Гезтепе»: Иззет Фуркан Малак, Угур Каан Йылдыз.
«Антальяспор»: Керем Каяарасы.
«Еюпспор»: Мюкремин Арда Тюркез.
«Касымпаша»: Эге Албайрак, Али Эмре Янар.
«Фатих Карагюмрюк»: Фуркан Беклевич, Керем Юсуф Сиркеджи.
«Самсунспор»: Джелиль Юксел.
«Трабзонспор»: Боран Башкан, Салих Малкочоглу.
«Коньяспор»: Адиль Демирбаг, Алассан Ндао.
«Кайсериспор»: Беркан Аслан, Абдулсамет Бурак.
