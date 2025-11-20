Директор по развитию СБК Савраева: «Букмекеры с одной стороны обеспечивают спорт, а с другой – развивают его через цифровизацию»

Директор по развитию СБК Александра Савраева оценила важность поддержки букмекеров для российского спорта.

– Что букмекеры значат для спорта в России?

– Букмекеры сегодня – это один из ключевых источников финансирования и поддержки спорта.

Они играют двойную роль: с одной стороны, обеспечивают отрасль средствами через налоги и спонсорство, а с другой – развивают ее через цифровизацию, аналитику и новые коммуникационные форматы.

Букмекеры задают планку прозрачности. Они требуют измеримых результатов и понятных KPI, и это делает спортивные проекты профессиональнее. Благодаря таким партнерам спорт становится технологичнее, честнее и ближе к болельщику.

– Как меняется отношение к букмекерам в бизнес-сообществе?

– Еще лет семь назад букмекеров воспринимали как токсичную тему. Помню случай: мы хотели провести деловой завтрак о спонсорстве букмекеров, и площадка отказалась, услышав тему мероприятия.

Сейчас ситуация кардинально изменилась. Букмекеры серьезно поработали над своим имиджем, выстроили социально ответственные проекты, а спорт-сообщество поняло, что это не просто «рекламодатели», а стратегические партнеры.

Сегодня партнерство с букмекером – это возможность сделать спортивный проект более устойчивым и современным, – рассказала Савраева в интервью беттинг-эксперту Спортса’’ Владимиру Прокофьеву.

27-28 ноября в «Лужниках» состоится форум «Спорт Бизнес Конгресс», посвященный взаимодействию бизнеса и спорта.

Букмекеры добились смягчения нового налога. Похоже, заплатят на 50 млрд меньше

Как устроена экономика букмекеров и что изменится после новых налогов? Очень коротко