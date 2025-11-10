54

Более 1000 футболистов отстранили из-за ставочного скандала в Турции. В списке есть игроки «Галатасарая», «Бешикташа» и «Серика»

В Турции продолжается расследование крупного ставочного скандала.

Более 1000 футболистов разных дивизионов отстранены за ставки. 27 из них выступают за клубы Суперлиги.

Как сообщает турецкое издание Milliyet, в списке отстраненных есть футболисты «Галатасарая», «Бешикташа», «Трабзонспора», «Антальяспора», а также четыре футболиста «Серик Беледиеспора», который возглавлял Сергей Юран. Лишь один человек, попавший в бан – легионер.

Федерация футбола Турции начала переговоры с ФИФА о дополнительном трансферном окне, поскольку во втором и третьем дивизионе многие клубы не могут набрать состав на матчи. На данный момент розыгрыш второй и третьей лиги временно приостановлен. 

Ранее в Турции арестовали 17 судей и двух президентов футбольных клубов, а также 149 арбитров отстранили за ставки.

Опубликовал: Максимилиан Алфимов
Источник: Milliyet
