45% посетителей казино в России – женщины. Игорные зоны заплатили 1,5 млрд рублей налогов за первое полугодие
Российские казино заплатили 1,5 млрд рублей налогов за первое полугодие 2025 года.
Соответствующими данными поделился исполнительный директор АИРИС Дмитрий Анфиногенов. Он отметил, что доля неигровых доходов российских казино в общем объеме увеличилась до 30% процентов.
Ассоциация операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС) объединяет все действующие игорные зоны России – «Приморье» (Приморский край), «Сибирская монета» (Алтайский край), «Янтарная» (Калининградская область) и «Красная Поляна» (Сочи).
В АИРИС отметили, что с каждым годом растет доля женщин, посещающих игорные зоны. В 2025 году этот показатель вырос до 45%.
Доля молодых посетителей (до 35 лет) российских казино также растет и уже приближается к 50%.
Букмекеры добились смягчения нового налога. Похоже, заплатят на 50 млрд меньше
Как устроена экономика букмекеров и что изменится после новых налогов? Очень коротко