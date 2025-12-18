  • Спортс
Глава Союза конькобежцев о финансировании: «К сожалению, конькобежный спорт не является популярным. Он не интересен спонсорам и букмекерам»

Глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев рассказал о трудностях с привлечением спонсоров в конькобежный спорт.

– Можно ли восполнить потери в бюджете, если они есть или если они будут, за счет других каналов финансирования или организации прибыльных соревнований?

– К сожалению, конькобежный спорт не является таким зрелищным, популярным, а соответственно, не настолько интересен и спонсорам, и букмекерам, которые могли бы потенциально выступать в качестве спонсора или основного партнера федерации.

Но тем не менее мы такие усилия предпринимаем, потому что в своей деятельности мы очень много усилий тратим на популяризацию и продвижение как спорта массового, так и детского. И это один из основных видов деятельности, на котором мы сейчас максимально сосредоточены.

Мы понимаем, что, если не вложить и не обратить должного внимания на детский спорт, завтра некого будет приглашать в сборную команду России. Мы понимаем, что в данном случае такой забытый, наверное, но хорошо известный в советское время лозунг «От массовости к олимпийской медали» очень даже актуален.

Поэтому мы очень много усилий тратим и на популяризацию, и много мероприятий под эгидой СКР проводим именно в части популяризации катания на коньках и бега на любых типах коньков. А уже потом дело ребенка, родителей выбирать тот вид спорта, куда бы они хотели пойти и где возможно достичь успехов.

Поэтому катание на коньках является основой для многих зимних двух видов спорта: хоккей, фигурное катание, шорт-трек, хоккей с мячом. Вот, пожалуйста, выбирай. Я уже не говорю про конькобежный спорт.

Мы наблюдаем рост популярности, который напрямую связан с наличием инфраструктуры, прежде всего это искусственный лед, пусть даже открытый, не очень большой, затратный проект, но имеет очень хороший коэффициент отдачи. Это и количество занимающихся увлечением, и вовлечение населения в катание на коньках.

Вот недавно мне попался рейтинг – составлен на основе 40 млрд упоминаний зимних видов спорта. По популярности первое место, конечно, хоккей, второе место – катание на коньках; и только потом сноуборд, бег на лыжах и другие, – заявил Гуляев.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: РБК
