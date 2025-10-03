Промо
«Выиграл машину для себя и дочки»: FONBET и КХЛ разыграли первую Niva Legend

С началом 18-ого сезона FONBET Чемпионата КХЛ титульный партнер лиги запустил акцию «Первая мечта». В рамках проекта каждый болельщик на матчах КХЛ может выиграть автомобиль Niva Legend. 

Первый внедорожник был разыгран на матче «Динамо» и «Трактора». Участники были выбраны в приложении FONBET  и на фирменной зоне «Первого букмекера» в фойе ВТБ Арены. Как итог: шесть счастливчиков получили возможность побороться за свою мечту. В первом перерыве болельщики бросили по одной шайбе к центру льда, где хранились ключи от машины. Самым точным оказался Михаил – он и забрал главный приз!

«Максимально в шоке от того, что сегодня произошло. Увидел, что в фойе девушки разыгрывают маленькие машинки и хотел взять дочке, она их очень любит. Получилось таким образом, что сегодня и у дочки машина и у меня. В последний раз держал клюшку в руках в шесть лет. Играл во дворе и руки помнят, оказывается. Спасибо FONBET, что поддерживают хоккей и делают столько проектов для его популяризации!» – Михаил о победе в акции. 

Принять участие в акции могут пользователи, зарегистрированные в приложении FONBET. Следующей точкой на карте проекта станет Санкт-Петербург! Именно здесь, 4 ноября на матче СКА – «Динамо» будет разыграна следующая Niva Legend. 

Подробное расписание и условия участия в акции: best.khl.ru

