  • Клубы РПЛ остались недовольны новым предложением Winline по беттинг-спонсорству. Букмекер хочет снизить сумму контракта более чем на 30% («Ведомости»)
0

Клубы РПЛ не устроило предложение Winline по беттинг-спонсорству на следующие четыре сезона.

По данным «Ведомостей» со ссылкой на анонимные источники из числа руководителей РПЛ, букмекер предложил 2,7 млрд рублей в год по новому контракту с лигой, из них 500 млн в год – на маркетинг. По действующему контракту выплаты с учетом маркетинговых расходов БК составляют около 4 млрд рублей в год.

Таким образом, Winline предложил снизить сумму контракта более чем на 30%. Отмечается, что итоговая сумма оказалась ниже ожиданий клубов: они рассчитывали на рост поступлений по крупнейшему контракту лиги. На фоне увеличения операционных затрат и усиления интереса к российскому футболу на внутреннем рынке ряд участников чемпионата назвали предложение «недостаточно отражающим текущую стоимость прав».

Winline, имеющий право приоритетного предложения о продлении, ожидает ответа РПЛ до 31 декабря. Если соглашения достичь не удастся, лига может провести открытый тендер.

До введения новых налогов для букмекерских компаний Winline предлагал РПЛ до 5 млрд рублей за сезон по новому контракту, сообщают «Ведомости». Ранее Александр Алаев заявил, что букмекер отозвал предложение после появления инициативы Минфина.

Налоги, «вечный» контракт ЦСКА, Роналдиньо – главные события в беттинге за 2025-й

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «Ведомости»
