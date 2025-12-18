«Сокращение коснется каждого проекта, от некоторых придется полностью отказаться». Кириленко о будущем российского баскетбола после снижения выплат от букмекеров в 40 раз

Андрей Кириленко высказался о будущем российского баскетбола после существенного сокращения финансовой поддержки от букмекеров.

По словам президента РФБ, в третьем квартале целевые отчисления сократились в 40 раз из-за изменения системы распределения средств. Кроме того, букмекеры сокращают спонсорские контракты из-за введения новых налогов .

«Доля отчислений и спонсорских контрактов в РФБ – примерно 70%. Это были и отчисления, и два наших контракта – с «Фонбет» и Winline. Сумма внушительная! Мы очень благодарны партнерам, многое удалось сделать для развития баскетбола благодаря их помощи и отчислениям.

Мы уже разговаривали с нашими партнерами. Мы абсолютно понимаем их ситуацию, принимаем ее. На сегодняшний день никто из наших спонсоров не отказался от дальнейшего сотрудничества с РФБ, но так или иначе мы ищем совместные компромиссы. К сожалению, их придется находить. Это будет касаться и суммы контрактов, и сроков.

Сейчас начал работу Российский спортивный фонд, мы собираем документы, будем подаваться, когда будет результат, сможем оценить. Пока говорить преждевременно. Если говорить о поступлениях от новых спонсоров, то сейчас идет активное обсуждение о возвращении пивных компаний в спорт. Это может, по моему мнению, исправить ситуацию, привлечь дополнительные деньги в спорт.

Как я уже говорил ранее, наше стремительное развитие последних лет, все наши проекты, от «тихого! баскетбола» до «Минибаскета», инфраструктурные проекты, гранты регионам и многое другое — это результаты от отчислений, от спонсорских контрактов.

Сейчас мы как раз занимаемся версткой нового бюджета. Сокращение коснется каждого проекта. Но и придется полностью отказаться от некоторых.

Это очень неприятно, это больно, но это сделать необходимо. Сейчас мы живем в новых реалиях. Но, уверен, мы справимся», – заявил Кириленко.

По его словам, восполнить потери в бюджете из-за изменений в системе отчислений букмекеров и сокращения контрактов за счет других каналов финансирования будет невозможно, поскольку «суммы поддержки действительно были существенные».

