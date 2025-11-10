Бейсболисты «Кливленда» отстранены от игр MLB. Им грозит до 20 лет тюрьмы за организацию договорных матчей
Двум бейсболистам «Кливленда» грозит до 20 лет тюрьмы за противоправное влияние на результаты матчей MLB.
Речь идет об Эммануэле Класе и Луис Ортисе. По информации New York Times, бейсболистов обвиняют в организации договорных матчей с целью извлечения прибыли от ставок посредников. Им инкриминируют получение нескольких тысяч долларов от граждан Доминиканской Республики за инсайдерскую информацию.
По версии следствия, Класе и Ортис до игры сообщали посредникам, какие подачи будут выполнять. В результате сговора участники схемы выиграли не менее 460 тысяч долларов на ставках.
Класе и Ортис отстранены от матчей с июля. Игрокам грозит до 20 лет лишения свободы по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: New York Times
