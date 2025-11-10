Мазепин об отчислениях букмекеров: «Настольный теннис получал в несколько раз больше, чем все мы, потому что есть ставки. Должно быть два принципа деления денег – массовость и медали»

Дмитрий Мазепин считает несправедливым распределение целевых отчислений букмекеров.

Ранее все отчисления букмекеров перечислялись от Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ) напрямую федерациям и лигам пропорционально объему ставок на конкретный вид спорта.

По новым правилам ЕРАИ перечисляет отчисления только со ставок на российские соревнования, оставшиеся средства (около 85%) поступают в Российский спортивный фонд (РСФ) под руководством министра спорта Дегтярева и распределяются на конкурсной основе.

«Второй вопрос, который мы обсуждаем регулярно, всегда про деньги. Был создан фонд спорта, со второго квартала деньги напрямую идут в фонд спорта, который ранее не работал, а только аккумулировал деньги. Все, на чем федерация работала, – это за счет внебюджетных денег, которые, я надеюсь, нам если не компенсируют, а восстановят.

И в этой части я был инициатор совещания четырех федераций объединенных, с легкой и тяжелой атлетикой, с гимнастикой. У нас было первое совещание с министром спорта, где я сказал, что раньше финансы делились исходя из «смотрибельности».

Цифры были зашифрованы, но я их «подсмотрел». Настольный теннис получал денег в несколько раз больше, чем все мы тут. Потому что есть ставки. Я не критикую, хорошо, им повезло. Но должно быть два принципа в плане деления финансов. Первый – массовость, а второй – «золотые» медали.

Если мы хотим раз в четыре года вспоминать про Олимпиаду, а все остальное время говорить про ставки, то как-то мы движемся в какую-то другую сторону. Футбол получил настолько гигантские деньги, просто гигантские.

Вы там думаете, как планируете делить деньги фонда спорта? Но эти два принципа должны лежать в основе. И насколько позволяет сила моего убеждения, буду работать, чтобы продвигать интересы водных видов спорта, потому что мы для здоровья, мы про массовость.

И мы должны быть оценены и деньгами, чтобы обеспечивать спортсменов и тренеров всем необходимым, чтобы бороться на международной арене», – заявил глава Федерации водных видов спорта Мазепин.