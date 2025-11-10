  • Спортс
  • Беттинг-индустрия
  • Новости
  • Мазепин об отчислениях букмекеров: «Настольный теннис получал в несколько раз больше, чем все мы, потому что есть ставки. Должно быть два принципа деления денег – массовость и медали»
0

Мазепин об отчислениях букмекеров: «Настольный теннис получал в несколько раз больше, чем все мы, потому что есть ставки. Должно быть два принципа деления денег – массовость и медали»

Дмитрий Мазепин считает несправедливым распределение целевых отчислений букмекеров.

Ранее все отчисления букмекеров перечислялись от Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ) напрямую федерациям и лигам пропорционально объему ставок на конкретный вид спорта.

По новым правилам ЕРАИ перечисляет отчисления только со ставок на российские соревнования, оставшиеся средства (около 85%) поступают в Российский спортивный фонд (РСФ) под руководством министра спорта Дегтярева и распределяются на конкурсной основе.

«Второй вопрос, который мы обсуждаем регулярно, всегда про деньги. Был создан фонд спорта, со второго квартала деньги напрямую идут в фонд спорта, который ранее не работал, а только аккумулировал деньги. Все, на чем федерация работала, – это за счет внебюджетных денег, которые, я надеюсь, нам если не компенсируют, а восстановят.

И в этой части я был инициатор совещания четырех федераций объединенных, с легкой и тяжелой атлетикой, с гимнастикой. У нас было первое совещание с министром спорта, где я сказал, что раньше финансы делились исходя из «смотрибельности».

Цифры были зашифрованы, но я их «подсмотрел». Настольный теннис получал денег в несколько раз больше, чем все мы тут. Потому что есть ставки. Я не критикую, хорошо, им повезло. Но должно быть два принципа в плане деления финансов. Первый – массовость, а второй – «золотые» медали.

Если мы хотим раз в четыре года вспоминать про Олимпиаду, а все остальное время говорить про ставки, то как-то мы движемся в какую-то другую сторону. Футбол получил настолько гигантские деньги, просто гигантские.

Вы там думаете, как планируете делить деньги фонда спорта? Но эти два принципа должны лежать в основе. И насколько позволяет сила моего убеждения, буду работать, чтобы продвигать интересы водных видов спорта, потому что мы для здоровья, мы про массовость.

И мы должны быть оценены и деньгами, чтобы обеспечивать спортсменов и тренеров всем необходимым, чтобы бороться на международной арене», – заявил глава Федерации водных видов спорта Мазепин.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «Чемпионат»
бизнес
logoОлимпийская сборная России
Федерация водных видов спорта России
Ставки на спорт
Финансы
Ставки на сегодня
Беттинг-индустрия
Ставки на настольный теннис
Российский спортивный фонд
деньги
Дмитрий Мазепин
Букмекеры
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Беттинг-индустрии в любимой соцсети
Главные новости
«Прошедшие выходные получились на 50% прибыльнее, чем предыдущие». «Тенниси» – о сенсациях в футболе на выходных
сегодня, 15:39
Проведение Зимнего Кубка РПЛ зависит от новых налогов для букмекеров, заявил Алаев: «Генеральный партнер турнира – БК. Поправки в законодательстве могут повлиять на индустрию»
сегодня, 13:55
Директор по маркетингу «Лиги Ставок» о букмекерах: «Нас почему-то воспринимают как тех, кто «развивает лудоманию», хотя в действительности мы про спорт и его развитие»
сегодня, 13:11
Бейсболисты «Кливленда» отстранены от игр MLB. Им грозит до 20 лет тюрьмы за организацию договорных матчей
сегодня, 12:31
1xBet организовывал договорные матчи по баскетболу и теннису в Беларуси. Спортсменам подавали сигналы, когда и кому уступить (ОНТ)
сегодня, 11:28
«Леон» станет шестым российским букмекером, на сайте которого можно купить лотереи
сегодня, 10:43
В Турции арестовали 17 судей и двух президентов футбольных клубов. Ранее 149 арбитров отстранили за ставки
сегодня, 10:17
Судья ошибочно отменил гол «Родины» на последних секундах матча с «Нефтехимиком» (1:1). «Тенниси» выплатил выигрыши по ставкам на победу москвичей: «Постояли за «Родину»!»
сегодня, 07:52
Блогер Андрей Прокофьев стал амбассадором «Мелбет»
7 ноября, 11:06
«Сельта» выиграла 5-й матч подряд. Клуб пошутил над «МЮ» и фанатом, который не стрижется 398 дней
7 ноября, 10:48Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Polymarket забанили в Румынии из-за роста ставок на местные президентские выборы
2 ноября, 18:15
Николай Оганезов поддержал просьбу спортивных чиновников не повышать налог для букмекеров: «Беттинг-компании – ключевой и самый надежный спонсор российского спорта»
1 ноября, 16:39
Слушание по делу Чонси Биллапса назначено на 24 ноября, Терри Розир предстанет перед судом 8 декабря
25 октября, 07:25
«Нам невыгодно, чтобы игрок сливал последнее и уходил». Гендиректор PARI о самоограничении от ставок
12 октября, 12:21
В Финляндии футболиста арестовали после игры, где он забил 7 голов. Бразильца из пятой лиги подозревают в организации договорных матчей
11 октября, 16:13
Гендиректор PARI Медведь: «На поле спорта сложно поймать нужную аудиторию, букмекеры выжгли рынок»
11 октября, 12:35
Маркетинговый директор ЕЦУПИС Федянин: «Главное отличие цифровой карты от банковской в том, что около 30% всех операций по ней делаются у букмекеров»
9 октября, 09:07
Пирло стал амбассадором букмекера «Фонбет» (Фабрицио Романо)
9 октября, 08:30Фото
Директор департамента управления брендом BetBoom: «В ближайших планах – капсульные коллаборации с художниками и digital-креаторами»
7 октября, 12:53
В Казахстане 9 футболистов уличили в ставках на спорт на общую сумму $200 тысяч
7 октября, 07:22