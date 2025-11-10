«Прошедшие выходные получились на 50% прибыльнее, чем предыдущие». «Тенниси» – о сенсациях в футболе на выходных

Российские букмекеры рассказали, как сенсационные результаты футбольных матчей на выходных повлияли на доходность компаний.

Лидеры РПЛ и топ-лиг, за исключением «ПСЖ», потеряли очки в субботу и воскресенье.

«Прошедшие выходные получились на 50% прибыльнее, чем предыдущие», – сообщили Ставкам на Спортсе’’ в пресс-службе БК «Тенниси».

В Olimpbet рассказали, что самыми прибыльными для букмекерской компании стали матчи «Крылья Советов» – «Зенит» (1:1), «Ювентус» – «Торино» (0:0) и «Райо Вальекано» – «Реал» (0:0).

«Выходные были близки к обычным показателям. Несмотря на ничьи, часть из них была со счетом 2:2, поэтому у многих сыграли популярные ставки на тотал больше», – отметили в БЕТСИТИ.