Правительство поддержало законопроект о запрете оплаты ставок с кредитных карт. Запрет для букмекеров размещаться по соседству с МФО предлагают исключить

Законопроект о запрете на прием ставок с использованием кредитных карт был одобрен в Правительстве.

По данным «Ведомостей» со ссылкой на проект официального отзыва, Правительство поддержало законопроект при условии его доработки ко второму чтению.

Законопроект был внесен в Госдуму в сентябре 2024 года. Документ вводит запрет на прием ставок с использованием кредитных карт – обязанность по блокировке таких операций предлагают возложить на банки-эмитенты. Еще одно требование – пункты приема ставок и микрофинансовые организации (МФО) не должны располагаться в непосредственной близости друг к другу.

Правительство предлагает доработать законопроект, дополнительно включив в него запрет на прием ставок за счет заемных средств, находящихся на расчетных счетах индивидуальных предпринимателей (ИП), а также с корпоративных карт. Также предлагается установить ограничение перевода денежных средств с дебетовых карт за счет овердрафта.

Запрет букмекерам и тотализаторам размещаться по соседству с МФО предлагают исключить. В Правительстве объяснили это «увеличением административной нагрузки на ФНС».

Дюков, Кириленко, Третьяк и другие боссы федераций вступились за букмекеров. Боятся потерять и контракты, и отчисления

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «Ведомости»
