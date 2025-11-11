Правительство поддержало законопроект о запрете оплаты ставок с кредитных карт. Запрет для букмекеров размещаться по соседству с МФО предлагают исключить
Законопроект о запрете на прием ставок с использованием кредитных карт был одобрен в Правительстве.
По данным «Ведомостей» со ссылкой на проект официального отзыва, Правительство поддержало законопроект при условии его доработки ко второму чтению.
Законопроект был внесен в Госдуму в сентябре 2024 года. Документ вводит запрет на прием ставок с использованием кредитных карт – обязанность по блокировке таких операций предлагают возложить на банки-эмитенты. Еще одно требование – пункты приема ставок и микрофинансовые организации (МФО) не должны располагаться в непосредственной близости друг к другу.
Правительство предлагает доработать законопроект, дополнительно включив в него запрет на прием ставок за счет заемных средств, находящихся на расчетных счетах индивидуальных предпринимателей (ИП), а также с корпоративных карт. Также предлагается установить ограничение перевода денежных средств с дебетовых карт за счет овердрафта.
Запрет букмекерам и тотализаторам размещаться по соседству с МФО предлагают исключить. В Правительстве объяснили это «увеличением административной нагрузки на ФНС».
