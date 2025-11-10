1

1xBet организовывал договорные матчи по баскетболу и теннису в Беларуси. Спортсменам подавали сигналы, когда и кому уступить (ОНТ)

Стали известны подробности дела о договорных матчах в Беларуси.

Ранее МВД Беларуси сообщило о задержании 19 руководителей и участников организованной группы, которые организовывали договорные матчи в стране. Трансляции подставных матчей организовывала нелегальная в России и Беларуси компания 1xBet.

«Спортсменам подавали сигналы, когда и кому уступить. Их отбирали из бывших профессионалов или спортсменов-любителей. За игру они получали около 100 [белорусских] рублей (около 2,4 тысячи рублей). Причем один и тот же человек мог играть за разные команды, под разными именами, а иногда и выступать в роли арбитра.

Помещения под соревнования снимали в основном в ночное время. С 2024 года соревнования в Беларуси можно проводить только, если есть специальная аккредитация. У букмекеров ее не могло быть, значит, сдавали им площади незаконно», – сообщили в «КП» со ссылкой на телеканал ОНТ.

Всего было установлено около 200 участников незаконных спортивных соревнований. Фигурантам дела грозит до 12 лет лишения свободы, спортсменам – длительные дисквалификации, вплоть до пожизненной.

В Беларуси задержали 19 сотрудников 1xBet. Букмекер транслировал договорные турниры по баскетболу и теннису, которые организовывали фигуранты

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «КП»
1xBet
Букмекеры
Беттинг-индустрия
Ставки на спорт
Ставки на сегодня
Зарубежный беттинг
