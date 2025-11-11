Оганезов о запрете на ставки с кредитных карт: «Кто захочет поставить – или обналичит деньги, или переведет на дебетовую карту»

Николай Оганезов прокомментировал законопроект о запрете на прием ставок с использованием кредитных карт.

Правительство поддержало данный законопроект при условии его доработки ко второму чтению.

«Инициативу по запрету ставок с кредитных денег можно даже не критиковать, можно с ней согласиться. К сожалению, она по факту неисполнима и абсолютно неэффективна. Кто захочет поставить – или обналичит деньги, или переведет на свою дебетовую карту. Никакого труда обывателю это не составит.

Выступать против этой инициативы нет смысла. Хотя по смыслу инициативы, я абсолютно согласен, игра в кредит недопустима.

Только банк-эмитент, выпустивший карту, достоверно знает, является ли карта кредитной или расчетной, информация с признаком кредитной карты при расчетах в банковской системе не передается, так как это не предусмотрено банковским законодательством, как и не передается информация о режиме счета (кредитный, расчетный, лицевой).

Поэтому нет возможности в банковской сфере реализовать указанное требование ни ЕЦУПИС, ни организаторами азартных игр, а значит, является не исполнимым. Дополнительно по банковскому идентификационному номеру достоверно установить, является ли карта кредитной или расчетной, невозможно», – рассказал Ставкам на Спортсе’’ советник гендиректора БК «Фонбет».