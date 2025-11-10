Проведение Зимнего Кубка РПЛ зависит от новых налогов для букмекеров, заявил Алаев: «Генеральный партнер турнира – БК. Поправки в законодательстве могут повлиять на индустрию»

Александр Алаев заявил, что Мир РПЛ еще не нашла спонсора для проведения Зимнего Кубка.

– Что с Зимним Кубком РПЛ? Были слухи, что «Спартак» не примет участие.

– Мы очень хотим провести Зимний Кубок, потому что он стал традиционным и ярким. Все мы понимаем: генеральный партнер Кубка – букмекерская компания. Все ждут поправок в законодательстве, которые могут повлиять на букмекерскую индустрию. Время есть, второе слушание в ноябре.

Сейчас нет предложения. Надеюсь, что у нас будут новые предложения от беттинг-партнеров и мы проведем Зимний Кубок. Мне бы очень не хотелось, чтобы этот турнир не состоялся. Но это недешевое мероприятие.

Сделаем все, чтобы он состоялся. Будем думать вместе с партнерами. Надеюсь, что он состоится – стадион забронирован, даты есть. Участники? Если будет турнир, то участники будут достойные. Самый большой интерес – к российским командам, – сказал Алаев.

22 октября Госдума приняла в первом чтении изменения в Налоговый кодекс. В числе прочих подтверждены новые налоги для букмекерских компаний: 5% на игорный бизнес и 25% на прибыль.

Дюков, Кириленко, Третьяк и другие боссы федераций вступились за букмекеров. Боятся потерять и контракты, и отчисления