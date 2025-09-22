Беспутин о сокращении отчислений букмекеров в адрес федерации бокса в 110 раз: «Мы не были готовы к такому. Надеемся наладить диалог с РСФ»
Беспутин пожаловался на сокращение отчислений в Федерацию бокса от букмекеров.
Генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин рассказал о резком падении суммы целевых отчислений букмекеров в адрес ФБР.
В первом квартале Федерация бокса получила 99 миллионов рублей от букмекеров, во втором – 900 тысяч рублей.
«Мы не были готовы к такому и находимся в поиске спонсоров. Также следим за организацией РСФ, надеемся, удастся наладить конструктивный диалог.
Понимаем стремление Минспорта обеспечить справедливое распределение средств, но новый порядок не должен оставлять профессиональные соревнования без поддержки», – передает слова Беспутина корреспондент Спортса’’.
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
