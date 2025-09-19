«Тенниси» рассчитал выигрышем все ставки на то, что «Кайрат» не пропустит от «Спортинга». Португальцы победили 4:1

«Тенниси» выплатил выигрыши по ставкам на то, что «Спортинг» не забьет «Кайрату».

18 сентября клуб из Казахстана проиграл «Спортингу» на выезде в 1-м туре общего этапа ЛЧ со счетом 1:4. В составе «Кайрата» вышел 18-летний вратарь Шерхан Калмурза – он отбил пенальти в первом тайме.

«Да, вчера «Кайрат» не набрал первые очки в ЛЧ. Но 18-летний вратарь Шерхан Калмурза бился как лев.

Поэтому мы засчитываем ему сухой матч. А всем, кто до игры ставил, что «Кайрат» не пропустит, мы засчитали ставки как выигрышные!» – сообщили в «Тенниси».

Букмекер давал коэффициент 19.00 на то, что «Кайрат» не пропустит.