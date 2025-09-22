  • Спортс
28 спортивных федераций получили целевые отчисления от букмекеров во 2-м квартале. До создания РСФ отчисления получали 130 федераций (ЕРАИ)

В России резко сократилось число федераций, получающих целевые отчисления от букмекеров.

«Во 2-м квартале только 28 федераций получили целевые отчисления от ЕРИА. До этого их было 130», – рассказал глава ЕРАИ Алексей Грачев на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт».

Таким образом, после создания Российского спортивного фонда число федераций, получающих целевые отчислений от букмекеров, сократилось почти в 5 раз.

РСФ будет пополняться преимущественно за счет целевых отчислений от ставок на зарубежные спортивные события, что составляет порядка 85% от всех ставок. Наблюдательный совет РСФ возглавит министр спорта Михаил Дегтярев.

Деньги из фонда будут перечислять в спортивные федерации и лиги согласно критериям Минспорта на конкурсной основе. Ранее букмекеры направляли целевые отчисления напрямую лигам и федерациям пропорционально объему ставок на определенный вид спорта.

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Cпортсе’‘
