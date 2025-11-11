Дмитрий Сергеев: «Во многих крупных городах России активно отключают мобильный интернет. Это прямая связь с падением объема ставок в лайве»

Экс-управляющий партнер PARI Дмитрий Сергеев считает, что отключение мобильного интернета напрямую влияет на букмекерскую отрасль в России.

11 ноября в администрации Ульяновска сообщили об отключении мобильного интернета в некоторых зонах города до окончания СВО.

«Многие переживают за статус налогов, но я бы переживал не только за это. Во многих крупных городах активно отключают мобильный интернет. Это прямая связь с падением объема принятых ставок в лайве.

Интересно, кто в России первым начнет прием ставок по смс или телефону», – написал в телеграме Дмитрий Сергеев.

