Минфин смягчит поправки по налогам для букмекеров. Вместо 5% с оборота – 7% с GGR

Минфин изменит поправки по налогам для букмекеров. Вместо 5% с оборота – 7% с GGR.

Министерство финансов России внесет поправки в законопроект об ужесточении налоговой нагрузки на букмекеров.

Об этом заявил заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

«Предложения по налогу на букмекеров в РФ изменятся ко 2-му чтению: вместо 5% со ставок будет 7% с дельты между ставками и выигрышами», – заявил Сазанов.

Разница между внесенными депозитами и выплаченными выигрышами – GGR, валовой игровой доход. Сумма налогов будет в 2-2,5 раза ниже изначально запланированной. Похожая налоговая нагрузка существует в ряде стран Европы.

Проект изменений законопроекта об изменениях в Налоговый кодекс принят Госдумой в первом чтении. Для букмекеров подтвердили два новых налога