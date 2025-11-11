Николай Оганезов: «Нелегальный сектор игорного бизнеса уже преодолел планку в 40% от общего рынка азартных игр»

Советник гендиректора «Фонбет» Николай Оганезов высказался об ужесточении законодательства в отношении легальных букмекеров.

«За последние 3 года запросы в российских поисковых системах на предмет предложений нелегальных онлайн-казино составляют около 600 млн запросов, что в 3 раза больше запросов россиян по поиску отечественных легальных операторов, поэтому клиентский спрос здесь очевиден.

Для того, чтобы действительно риски игорного бизнеса сделать максимально безопасными для людей необходимо, в первую очередь, максимально жесткие инициативы направлять на борьбу именно против нелегального бизнеса и широкого распространения его рекламы, а не как сейчас, когда наши законодатели выбрали для себя только один объект борьбы против игорного бизнеса – легальных букмекеров, игнорируя проблему развития именно нелегального сектора игорного бизнеса, который уже эффектно преодолел планку в 40% от общего рынка азартных игр.

На самом деле самый эффективный способ борьбы с нелегальным бизнесом – это создание таких условий для россиян, чтобы им было проще, выгоднее и удобнее ставить именно у легальных российских букмекеров», – рассказал Оганезов Ставкам на Спортсе’’.

