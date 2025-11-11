Директор по маркетингу «Лиги Ставок» о новых налогах для букмекеров: «Хочется, чтобы нас услышали. Иначе легальный бизнес станет убыточным, все пойдут в серую зону»

Директор по маркетингу «Лиги Ставок» Виктория Алеманова высказалась о введении новых налогов для букмекеров.

22 октября Госдума приняла в первом чтении изменения в Налоговый кодекс. В числе прочих подтверждены новые налоги для букмекерских компаний: 5% на игорный бизнес и 25% на прибыль.

– Близок новый налог для букмекеров. Как это может повлиять на рынок?

– Это серьезный риск. Самая большая угроза – рост нелегального рынка. Нелегальные букмекеры не платят налоги, не проверяют возраст клиентов и могут предлагать более выгодные условия. Это ударит по легальному бизнесу, который строился годами, «Лига Ставок» стояла у истоков регулирования беттинга в России, мы один из старейших букмекеров.

Мы активно участвуем в диалоге с регуляторами, доносим свое мнение, предлагаем решения. Хочется, чтобы нас услышали. Иначе легальный бизнес, и это не только мы, просто станет убыточным, все пойдут в серую зону, – заявила Алеманова.

