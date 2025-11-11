«Фонбет» и PARI вошли в рейтинг работодателей России-2025 (РБК)
Две букмекерские компании попали в рейтинг работодателей России-2025 по версии РБК.
В итоговый список вошли «Фонбет» и PARI. Букмекеры отнесены к категории «В2С-услуги».
Рейтинг сформирован на основе 5 ключевых критериев: сотрудники и условия труда; социальная ответственность; эффективность бизнеса и инновационное развитие; деловая репутация компании; мнения сотрудников.
Дюков, Кириленко, Третьяк и другие боссы федераций вступились за букмекеров. Боятся потерять и контракты, и отчисления
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: РБК
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости