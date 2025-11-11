0

Давыдов о запрете на пополнение счета в БК с кредиток: «Букмекеры не поддерживают ставки за счет кредитных денег»

Исполнительный директор Первой СРО Букмекеров Олег Давыдов оценил законопроект о запрете на прием ставок с использованием кредитных карт.

Правительство поддержало данный законопроект при условии его доработки ко второму чтению.

«Очевидно, что предложенные Правительством доработки направлены на то, чтобы покрыть возможные способы использования безналичных кредитных денег, даже если они не находятся непосредственно на кредитной карте. При этом представляется, что в любом случае возможность перевести деньги на дебетовую карту не исключается, что в целом делает эти изменения не слишком эффективными.

Как уже говорил ранее, в целом букмекеры не поддерживают ставки за счет кредитных денег. При этом, ни букмекеры, ни ЕЦУПИС не знают о том, какой тип карты используется, это информация есть только у эмитента карты. Поэтому крайне важно, чтобы в ходе доработки обязанности по проверке не возлагались на самих букмекеров, так как они просто не имеют возможности это проверить.

Если это будет сделано, если предложенные механизмы будут работать бесшовно, то никаких проблем для рынка этот законопроект принести не должен.

В части предложения исключить нормы о соседстве пунктов приема ставок с МФО – это разумное и обоснованное предложение. Мы обращали внимание на то, что в представленном варианте создается механизм для недобросовестной конкуренции, когда пункт приема ставок любого букмекера можно закрыть, просто временно открыв рядом МФО, так как для МФО аналогичных запретов не предусмотрено, и требований к их размещению нет.

Поэтому это совершенно разумное предложение, особенно при том, что появился так называемый «период охлаждения» при выдаче кредитов, что в целом исключает те риски, на которые ориентировались авторы инициативы», – рассказал Давыдов Ставкам на Спортсе’‘.

Дюков, Кириленко, Третьяк и другие боссы федераций вступились за букмекеров. Боятся потерять и контракты, и отчисления

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
Законы
Букмекеры
Беттинг-эксперты
Беттинг-индустрия
Ставки на сегодня
Государственная дума
Ставки на спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Беттинг-индустрии в любимой соцсети
Главные новости
Николай Оганезов: «Нелегальный сектор игорного бизнеса уже преодолел планку в 40% от общего рынка азартных игр»
сегодня, 13:40
«Фонбет» и PARI вошли в рейтинг работодателей России-2025 (РБК)
сегодня, 12:45
Дмитрий Сергеев: «Во многих крупных городах России активно отключают мобильный интернет. Это прямая связь с падением объема ставок в лайве»
сегодня, 11:42
Директор по маркетингу «Лиги Ставок» о новых налогах для букмекеров: «Хочется, чтобы нас услышали. Иначе легальный бизнес станет убыточным, все пойдут в серую зону»
сегодня, 11:05
Оганезов о запрете на ставки с кредитных карт: «Кто захочет поставить – или обналичит деньги, или переведет на дебетовую карту»
сегодня, 08:21
Защитник сборной Турции Эльмали, вратарь «Бешикташа» Дестаноглу и еще 25 игроков турецкой Суперлиги отстранены от футбола из-за ставок
сегодня, 08:08
Правительство поддержало законопроект о запрете оплаты ставок с кредитных карт. Запрет для букмекеров размещаться по соседству с МФО предлагают исключить
сегодня, 07:17
Более 1000 футболистов отстранили из-за ставочного скандала в Турции. В списке есть игроки «Галатасарая», «Бешикташа» и «Серика»
вчера, 19:00
«Прошедшие выходные получились на 50% прибыльнее, чем предыдущие». «Тенниси» – о сенсациях в футболе на выходных
вчера, 15:39
Мазепин об отчислениях букмекеров: «Настольный теннис получал в несколько раз больше, чем все мы, потому что есть ставки. Должно быть два принципа деления денег – массовость и медали»
вчера, 14:44
Ко всем новостям
Последние новости
Polymarket забанили в Румынии из-за роста ставок на местные президентские выборы
2 ноября, 18:15
Николай Оганезов поддержал просьбу спортивных чиновников не повышать налог для букмекеров: «Беттинг-компании – ключевой и самый надежный спонсор российского спорта»
1 ноября, 16:39
Слушание по делу Чонси Биллапса назначено на 24 ноября, Терри Розир предстанет перед судом 8 декабря
25 октября, 07:25
«Нам невыгодно, чтобы игрок сливал последнее и уходил». Гендиректор PARI о самоограничении от ставок
12 октября, 12:21
В Финляндии футболиста арестовали после игры, где он забил 7 голов. Бразильца из пятой лиги подозревают в организации договорных матчей
11 октября, 16:13
Гендиректор PARI Медведь: «На поле спорта сложно поймать нужную аудиторию, букмекеры выжгли рынок»
11 октября, 12:35
Маркетинговый директор ЕЦУПИС Федянин: «Главное отличие цифровой карты от банковской в том, что около 30% всех операций по ней делаются у букмекеров»
9 октября, 09:07
Пирло стал амбассадором букмекера «Фонбет» (Фабрицио Романо)
9 октября, 08:30Фото
Директор департамента управления брендом BetBoom: «В ближайших планах – капсульные коллаборации с художниками и digital-креаторами»
7 октября, 12:53
В Казахстане 9 футболистов уличили в ставках на спорт на общую сумму $200 тысяч
7 октября, 07:22