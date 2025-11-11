Давыдов о запрете на пополнение счета в БК с кредиток: «Букмекеры не поддерживают ставки за счет кредитных денег»

Исполнительный директор Первой СРО Букмекеров Олег Давыдов оценил законопроект о запрете на прием ставок с использованием кредитных карт.

Правительство поддержало данный законопроект при условии его доработки ко второму чтению.

«Очевидно, что предложенные Правительством доработки направлены на то, чтобы покрыть возможные способы использования безналичных кредитных денег, даже если они не находятся непосредственно на кредитной карте. При этом представляется, что в любом случае возможность перевести деньги на дебетовую карту не исключается, что в целом делает эти изменения не слишком эффективными.

Как уже говорил ранее, в целом букмекеры не поддерживают ставки за счет кредитных денег. При этом, ни букмекеры, ни ЕЦУПИС не знают о том, какой тип карты используется, это информация есть только у эмитента карты. Поэтому крайне важно, чтобы в ходе доработки обязанности по проверке не возлагались на самих букмекеров, так как они просто не имеют возможности это проверить.

Если это будет сделано, если предложенные механизмы будут работать бесшовно, то никаких проблем для рынка этот законопроект принести не должен.

В части предложения исключить нормы о соседстве пунктов приема ставок с МФО – это разумное и обоснованное предложение. Мы обращали внимание на то, что в представленном варианте создается механизм для недобросовестной конкуренции, когда пункт приема ставок любого букмекера можно закрыть, просто временно открыв рядом МФО, так как для МФО аналогичных запретов не предусмотрено, и требований к их размещению нет.

Поэтому это совершенно разумное предложение, особенно при том, что появился так называемый «период охлаждения» при выдаче кредитов, что в целом исключает те риски, на которые ориентировались авторы инициативы», – рассказал Давыдов Ставкам на Спортсе’‘.

